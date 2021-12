Lutadora baiana, Virna Jandiroba, tem luta marcada pelo UFC

A lutadora baiana de MMA, Virna Jandiroba, já tem luta marcada pelo UFC. Ela irá enfrentar a Norte-Americana Cortney Casey no UFConESPN 7, no dia 7 de dezembro, em Washington, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a lutadora diz estar feliz por ter outra luta marcada no UFC e afirmou ter tempo de sobra para se preparar bem para o confonto. "Estou muito feliz por já termos data e adversária determinadas. Isso é muito importante para que a gente faça o trabalho de forma adequada. Temos tempo de sobra para trabalhar todos os aspectos para essa luta. Acho que é uma luta muito boa para o meu estilo. A maior parte das minhas lutas foram com adversárias do mesmo estilo da Casey", disse Virna.

A baiana de 31 anos chegou à organização após conseguir o cinturão peso-palha do Invicta FC. Em seu cartel, ela soma 14 vitórias em 15 lutas. Na sua estréia, em 27 de abril, Virna perdeu para Carla Esparza no UFC Fight Night 150.

"Sempre exste uma pressão por vitória, principalmente para mim que venho de uma derrota. Mas vou tentar usar isso a meu favor. Tenho usado a minha experiência na última luta de maneira positiva. Não posso deixar que a pressão pela vitória influencie de forma negativa", afirmou.

A próxima adversária Cortney Casey soma oito vitórias e sete derrotas em 15 lutas. Ela perdeu três das suas últimas quatro aparições.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luís

adblock ativo