Lutadora baiana vai aos Estados Unidos para revanche no jiu-jitsu

A lutadora Luiza Monteiro (Atos), natural de Salvador, se prepara para enfrentar Ana Carolina “Baby”, no evento de jiu-jitsu 'Fight 2 Win', nesta sexta-feira, 5, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

A baiana, radica em Niterói, no Rio de Janeiro, busca a revanche contra a adversária. A dupla já se enfrentou duas vezes, com duas vitórias da faixa-preta da GF Team. Ao site 'Flograppling', Baby disse estar se preparando para sua melhor perfomance, mas admite que Luiza está no melhor momento de sua carreira.

Luiza Monteiro recentemente conquistou o ouro na divisão de peso médio-pesado, no Pan 2019 da IBJJF, no mês passado, derrotando Monique Elias na final. Para o evento desta sexta-feira, a lutadora da equipe Atos espera levar para casa o 'duplo ouro', já que terá a companhia do marido e também lutador Gustavo Batista, que enfrentará o campeão europeu Horlando Monteiro.

adblock ativo