Lutadora baiana recebe suspensão médica após UFC Rio

A lutadora baiana Amanda Nunes, primeira brasileira a vencer no UFC, no último sábado, 3, recebeu uma suspensão médica e vai ficar pelo menos 180 dias fora de combate.

Ela foi avaliada pela Comissão Atlética Brasileira após a luta com a alemã Sheilla Gaff e foi diagnosticada com uma lesão na costela direita.

A Amanda ganhou a luta por nocaute no primeiro round e recebeu a má noticia horas depois da conquista. O tempo longe do octógono poderá ser reduzido se for liberada após a recuperação e uma confirmação da equipe médica.

Fratura no pé

Outro que recebeu uma péssima notícia dos médicos foi o peso pena José Aldo, que venceu a luta contra Chan Sung Jung. O manauara sofreu uma fratura no pé direito ainda no primeiro assalto e não deve lutar mais em 2013.

A previsão inicial é de que Aldo fique de molho por pelo menos oito semanas, com o pé imobilizado e impossibilitado de fazer qualquer movimentação.

De acordo com o técnico de Aldo, Dedé Perdeneras, dificilmente ele volta a lutar esse ano pelo curto tempo para recuperação e fazer um ciclo completo de treinamento.

O campeão da categoria encerra 2013 com duas defesas do cinturão. Antes de derrotar o coreano Chang Sung, José Aldo havia vencido Frankie Edgar, em fevereiro, na cidade de Las Vegas.

