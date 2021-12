Lutadora baiana fará duelo brasileiro no UFC em dezembro

A baiana Virna Jandiroba terá nova adversária no UFC on ESPN 7, em Washington (EUA), no dia 7 de dezembro. Escalada inicialmente para enfrentar a americana Cortney Casey, a brasileira agora lutará com a compatriota Livinha Souza. O motivo da mudança foi a lesão de Casey nesta semana durante a preparação para o combate.

"Eu recebi a proposta para lutar há um pouco mais de três meses. Eu estava me preparando para a Cortney Casey e agora ela acabou se lesionando, que é algo bem comum dentro do esporte, sobretudo dentro do MMA, aí a Livinha entrou", comentou a lutadora.

Antes do acerto entre a brasileira e a americana, Jandiroba e Livinha já haviam sido escaladas para duelarem. Elas iriam se encarar pelo UFC São Paulo, no dia 16 de novembro. No entanto, problemas pessoais acabaram tirando a paulista do evento. De acordo com o site GracieMag, as partes devem assinar seus respectivos contratos em breve.

Virna está indo para sua segunda luta no Ultimate Fighting Championship (UFC). Na primeira, a baiana, conhecida como "Carcará", sofreu seu primeiro revés na carreira após aceitar o convite para enfrentar, na véspera da luta, a ex-campeão da categoria, Carla Esparza. Em seu cartel, Jandiroba possui 14 vitórias e apenas uma derrota.

"Algumas mudanças técnicas para essa luta, mas nada demais. Temos um mês para fazer as adaptações e nada que fuja do meu jogo. Estou muito feliz que deu tempo de conseguir alguém para que eu lutasse. Estou muito feliz e ansiosa para a luta no dia 7", concluiu.

