Lutadora baiana de Judô ganha bronze em Brasileiro

A lutadora baiana Laísa Santana, do SESC (Serviço Social do Comércio), ganhou a medalha de bronze na categoria meio-médio (63kg) do Campeonato brasileiro Sênior de Judô, que aconteceu no último sábado, 5, em Manaus-AM.

Laísa vem obtendo importantes resultados este ano. Em maio, a atleta conquistou a medalha de prata no Troféu Brasil Interclubes, realizado em Belo Horizonte.

