Matt Betzold, norte-americano que amputou uma das pernas aos 6 anos, faz carreira no MMA profissional e vai competir pelo Legacy sonha de conseguir uma oportunidade no UFC.

Ultrapassando as barreiras, Matt luta de joelho, o que, segundo ele, diminui as chances de receber um golpe e aumenta a probabilidade de levar o duelo para o chão.

Normalmente, o lutador usa prótese, mas ele não poderia usar o equipamento nas lutas. Além disso, Matt acha que seria "estúpido" lutar em pé, pulando.

Matt, que é conhecido como homem com "três pernas", perdeu o membro depois de comer um doce envenenado que ele encontrou em casa. De acordo com o atleta, um homem com doença mental, que sua família ajudava, achou que o pai de Matt tinha feito algo contra ele e por isso colocou veneno nas balas. Sem saber, o menino comeu e ficou seis meses em coma.

Familiares e médicos não acreditavam em sua recuperação, quando ele acordou. Depois disso, o norte-americano precisou se adaptar e voltar a rotina, mas sofreu com bullying na escola, o que o levava a brigar com frequência. A experiência o despertou para a luta.

Matt conheceu o MMA aos 17 anos e passou a lutar. Inicialmente, ele encontrou dificuldade em conseguir a licença para disputar com adversários sem deficiência. Atualmente, o lutador do peso mosca tem seis vitórias e três derrotas.

Confira uma luta de Matt Betzold:

Da Redação Lutador sem uma perna disputa no MMA

