Lutador morre 48h após enfrentar atleta do time de McGregor

O lutador português João "Rafeiro" Carvalho morreu na última segunda-feira, 11, dois dias após ser internado por conta de lesões sofridas na cabeça durante o duelo contra Charlie Ward, no evento Total Extreme Fighting ('TEF), em Dubli, na Irlanda.

Ele estava internado no Beaumont Hospital. Essa foi a primeira morte oficialmente registrada em um evento de MMA profissional e regulamentado. João disputava a terceira luta como profissional - tinha um cartel de uma vitória e uma derrota em sua carreira.

No domingo, 9, o português foi nocauteado pelo Charlie Ward, companheiro de equipe de Conor McGregor, atual campeão dos penas do UFC. O nocaute veio depois que João recebeu diversos golpes na cabeça. Segundo alguns lutadores, o árbitro teria demorado de interromper o combate.

Em entrevista ao site "SevereMMA.com", Katarzyna Michlic, dona da Eventmed, empresa que prestou atendimento ao lutador, disse que ele estava caminhando e sorridente após a luta, mas piorou e precisou ser levado ao hospital.

"Os médicos o examinaram entre cada round, e ele sempre respondeu positivamente aos exames. Carvalho deu respostas a todas as perguntas dos médicos, como se ele sabia onde estava, em que round a luta estava e que dia da semana era aquele. Suas respostas foram perfeitas. Quando o árbitro interrompeu a luta, no terceiro round, nossa equipe de médicos assumiu os cuidados, e percebemos que ele estava sangrando abundantemente pelo nariz. Perguntamos se ele sentia alguma dor no corpo ou na cabeça assim que acabou a luta, e ele disse que não, apenas relatando que se sentia muito cansado", explicou.

CEO do evento, o português César Silva lamentou a morte do seu compatriota: "Nossas mais sinceras condolências à família de João Carvalho, bem como aos seus companheiros de equipe. Nossos pensamentos e preces estão com eles. Queremos agradecer a todos os fãs do esporte por sua preocupação e apoio. Daremos todo o apoio que pudermos à família de João. Estivemos em contato com eles, que pediram compreensão e privacidade neste momento tão difícil".

O técnico de Ward e da equipe SBG, John Kavanagh, também se pronunciou em suas redes sociais: "É com o coração partido que lamentamos a morte do lutador português João Carvalho... A IAPA (Irish Amateur Pankration Association) está trabalhando sem descanso para colher fator e avaliar todas as circunstâncias e procedimentos do evento, e colaboraremos com quaisquer investigações que sejam necessárias. Nossas condolências e pensamentos estão com a família e os amigos de João".

adblock ativo