Lutador Júnior Cigano se revolta com companhia aérea

O campeão dos pesos pesados do UFC, Júnior Cigano, ficou revoltado após ter que adiar em um dia a viagem para os Estados Unidos por problemas em um voo que o levaria de Salvador a São Paulo.

"Por um capricho da companhia a semana começa pessimamente pra mim. Seria simples de deixar pra lá se não tivesse uma luta tão importe sábado. A TAM mentiu que o aeroporto estava fechado para os clientes e por uma razão que ainda desconheço, complicou a minha vida. A TAM arruinou minha viagem. Levei 6 horas de voo de Salvador para São Paulo e perdi meu voo pra Vegas. Falta de respeito total", postou Cigano. "É... O jeito e achar um lugar pra descansar e amanhã a guerra continua. Confiança em Deus sempre", completou.

No dia 29 de dezembro, Cigano vai participar da edição 155 do UFC, no qual enfrentará Cain Velásquez.

