Lutador desmaia e irmão invade luta para atacar rival

O lutador Caio 'Paturi' foi defendido pelo irmão e técnico Dax Vinicius Silva, na luta contra Silmar 'Sombra' Nunes, realizada no Capanema Fight Combat, no último final de semana. A confusão ocorreu após 'Paturi' desmaiar e o juiz não perceber a situação. Como o juiz mandou que a luta continuasse mesmo com 'Paturi' inconsciente, Dax invadiu o octógono e agrediu o adversário do irmão.

Confira no vídeo abaixo.

CFC: Silmar Sombra vencia o Paturi por Finalização, quando o octógono foi invadido por um membro da equipe do Paturi e agrediu Sombra pic.twitter.com/QuZBvKOcJw — PANCADANTE (@pancadante) 25 de setembro de 2017

'Sombra' explicou a um site dos Estados Unidos que percebeu que 'Paturi' havia apagado. “Eu dei uma guilhotina nele e falei para o árbitro que ele tinha dormido, mas o árbitro falou não e eu falei de novo. Todo mundo viu o que tinha acontecido e aí o irmão dele pulou lá e começou a bater em mim”, comentou.

Como defesa, Dax falou ao site americano que não queria machucar o rival do irmão. "Eu estava gritando com o árbitro e ele não parava a luta. Eu fui errado por atacar o Sombra, mas eu estava preocupado com meu irmão" disse o treinador. Ele ainda afirmou que não se arrepende de ter entrado no ringue. "Eu pedi desculpas, mas não acho que foi errado eu entrar no cage. Meu irmão poderia ter tido danos cerebrais ou até morrido. Meu irmão teve dores de cabeça e ficou tonto o dia todo”, explicou.

