Lutador de UFC é condenado à prisão perpétua por espancar namorada

O lutador de UFC, Jonathan Koppenhaver, conhecido como o "War Machine", foi sentenciado à prisão perpétua nesta segunda-feira, 5, após ser condenado por cometer 29 crimes contra a ex-namorada, a atriz pornô Christy Mack.

Preso em agosto de 2014, após fugir do Departamento Federal de Investigação (FBI), Jonathan cometeu crimes como tortura, tentativa de homicídio, sequestro, tentativa de estupro e outros atos de violência contra a mulher, que precisou ser hospitalizada por dias para conseguir se recuperar das agressões.

De acordo com informações do tablóide "TMZ", que compareceu ao julgamento realizado nos Estados Unidos (EUA), o ex-lutador poderá ter a possibilidade de entrar com o pedido de liberdade condicional após 36 anos de regime fechado.

Ainda segundo o TMZ, Christy Mack, ao depor contra o ex-parceiro, reforçou os pedidos de seus advogados por uma pena dura. "Não sei quanto tempo ele merece ficar preso. Não sei em quanto tempo eu me sentirei bem ou segura. Posso dizer que quando ele sair, ele vai me matar”, declarou ela, em prantos.

Christy Mack após sofrer agressões do ex-namorado Jonathan Koppenhaver (Foto: Reprodução | Twitter)

