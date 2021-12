Lutador de MMA morre após sofrer lesão no cérebro

O lutador sul-africano Booto Guylain, de 29 anos, morreu devido a ferimentos sofridos durante um combate de MMA (artes marciais mistas), em Joanesburgo, África do Sul, na última quinta-feira, 27.

Guylain, que era especialista no judô, participava do Extreme Fighting Championship África (EFC Africa 27) e sofreu a lesão após ser derrotado por nocaute técnico para Keron Davies. Segundo a organização, ele foi levado ao hospital com um edema no cérebro, mas não resistiu.

Foi a sua segunda luta profissional no MMA. Antes, Guylain havia perdido para Shaun de Lange no EFC Africa 25, em novembro. O lutador era casado e tinha um filho.

