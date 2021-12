O lutador de MMA Leandro Caetano de Souza, conhecido como "Feijão", morreu nesta quinta-feira, 26, após tentar perder peso para a sua luta contra Gabriel Brasil. O óbito ocorreu pouco antes da pesagem oficial do lutador. Ele subiria no octágono nesta sexta, 27, no Rio de Janeiro.

Por meio do Facebook, Dedé Pederneiras, líder da Nova União, time de Feijão, falou sobre o cancelamento do Shooto 43. "Venho por meio desta registrar o cancelamento do evento que aconteceria amanhã (sexta-feira) no Clube Hebraica, em sinal de LUTO", escreveu.

A suspeita inicial é que o lutador tenha morrido em decorrência do processo de perda de peso, comum entre os lutadores da categoria. Para isso, ele teria ido para uma sauna quente, na intenção de perder líquido, o que culminaria com a diminuição do peso. Durante a sauna, ele teria desmaiado. Leandro Caetano chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

André Chatuba, um dos treinadores de Feijão, afirmou ao Uol Esporte que o lutador ainda precisava tirar 900 gramas dos 56,7 quilos que ele precisava perder para a luta. "Pelo que me parece tem, sim, relação com a perda de peso, porque no hospital eu perguntei ao atleta da Nova União se ele tinha pesado. Ele me respondeu que faltavam 900 gramas, por isso estava fazendo sauna e desmaiou", afirmou.

Apesar da suspeita, exames e laudos periciais serão realizados para esclarecer a causa da morte de Feijão.



Confira uma luta de Leandro Feijão e Lincoln de Sá:

Da Redação Lutador de MMA morre antes da pesagem no Rio

