Lutador Cyborg passa por cirurgia de reconstrução de crânio

O lutador Evangelista Cyborg passou por uma cirurgia depois de ter um afundamento de crânio durante uma luta. O ferimento foi causado por uma joelhada de Michael Page, que levou ao nocaute do brasileiro.

Cyborg caiu logo após a pancada com a mão no rosto. A joelhada fraturou parte do crânio do lutador. Ele precisou aguardar quase duas semanas para fazer a cirurgia de reconstrução do crânio. A operação durou sete horas.

