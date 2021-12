Com um histórico de lutas invictas, correspondente a cinco finalizações e dois nocautes, o lutador norte-americano de MMA Nick Newell, 26 anos, que desde o nascimento lida com limitações decorrentes da amputação congênita de parte do braço esquerdo, chega à disputa mais importante da sua carreira. Nesta sexta-feira, 7, Nick enfrenta o compatriota Eric Reynolds, que tem um histórico de 19 lutas (14 vitórias e 5 derrotas).

O cinturão da categoria leve (até 77 kg) será disputado no Xtreme Fighting Championships (XFC), em Nashville (EUA). Entre as oito lutas do currículo, todas com vitórias, Nick surpreende plateias de todo o mundo ao combater, muitas vezes com folga de superioridade, profissionais do MMA que não são portadores de limitações como as suas.

Em entrevista ao jornal USA Today, o lutador conta que cada luta representa uma reivindicação humanitária. "É fácil para mim chamar atenção, mas é muito duro conquistar respeito", afirmou ao jornal.

Confira uma das lutas de Nick:

:

Da Redação Lutador com deficiência congênita disputa 1º título no MMA

adblock ativo