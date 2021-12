Lutador busca o ouro para incentivar atletas deficientes

O Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo, que começou nesta quinta-feira, 14, e vai até domingo, 17, é a chance que a Bahia tem para trazer o inédito título para casa e, por tabela, com um atleta deficiente. Um dos 12 lutadores que o Esporte Clube Bahia classificou para a competição é Tanailson Cavalcante, portador de necessidades especiais.

O próprio treinador do time, João da Hora, diz que seria 'um exemplo' o atleta conseguir pódio. Tanailson não pensa assim. Ele conseguiu o terceiro lugar no campeonato em 2011, e diz que neste ano não vai se conformar com menos do que o ouro.

Antes de embarcar para o torneio (Tanailson luta nesta sexta-feira, 15, no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo), o faixa-preta peso-galo explica que a ambição para o ouro deriva, em boa parte, de ele não se conformar com o bronze.

"Minha expectativa para esse mundial é a melhor possível. Foi muito frustrante ficar em terceiro lugar em 2011, eu sabia que poderia ter ganhado. Agora quero ser campeão", afirma.

Lutar com atletas normais, para Tanailson, é corriqueiro porque existem poucos atletas especiais competindo no Brasil - um deles é o deficiente visual Pitti Gladiador, do Vitória. No entanto, ele aponta que alguns adversários parecem não saber o que é ter espírito esportivo.

"Não sofri muito com preconceito, as pessoas sempre me incentivaram a lutar. O problema é que alguns lutadores acabam falando demais antes e depois da luta, fazem comentários chulos. Mas sempre acabam se desculpando", diz. "Atletas normais não acham aceitável perder para alguém com deficiência".

Custo-benefício

Para garantir bom desempenho no Mundial, o atleta do Bahia treina de segunda a sexta-feira e ainda dá aulas em uma academia como instrutor. Segundo ele, a relação com o ensino se converte em resultado positivo para ele e para seus alunos.

"Acabo sendo cobaia dos exercícios que passo nas aulas. Os treinos funcionais, mesmo, são bons para pessoas que só querem tonificação e melhora o desempenho do atleta também", explica.

A academia, além de ser fonte de renda de Tanailson, também patrocina os treinos do atleta para competições. No Bahia desde novembro do ano passado, quando se recuperou de uma lesão no joelho e aceitou o convite do treinador João da Hora, ele espera que o ouro incentive atletas especiais.

"Qualquer pessoa com deficiência tem o mesmo potencial de ser campeão nos esportes. Somos capazes", finaliza.

