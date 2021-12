Lutador brasileiro é preso nos EUA após ameaçar pessoas

O lutador de UFC Thiago Silva foi preso nos EUA nesta quinta-feira, 6, após ameaçar pessoas com uma arma. De acordo com o site R7, o atleta foi detido pela SWAT, equipe de atiradores de elite da polícia norte-americana.

O brasileiro teria invadido a academia de Pablo Popovitchu, seu professor de jiu-jitsu. De acordo com uma emissora de televisão norte-americana, o lutador desconfia que a esposa dele, Thaíssa Silva, mantinha um relacionamento com Popovich. Thiago Silva queria tirar satisfação com o professor.

Após a confusão, ele foi para e se trancou. Ele aceitou se entregar depois de algumas horas de negociação.

O meio-pesado enfrenta dias difícies. Duas vitórias suas foram anuladas depois de ser flagrado no exame antidoping, sendo que um dos casos foi por uso de maconha.

