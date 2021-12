Lutador brasileiro acusado de ameaçar ex-mulher é solto

O lutador Thiago Silva foi solto da prisão depois de pagar fiança de 5 mil dólares. Ele foi preso no dia 7 de fevereiro, na cidade de Miami, e responde às acusações de ameaça a ex-mulher, Thaysa Silva, e o atual namorado dela, Pablo Popovitch, além de posse de arma de fogo e resistência à prisão.

O meio-pesado agora vai poder responder ao processo em liberdade, depois de ficar um mês sob custódia da polícia da Flórida.

No momento da prisão, o brasileiro estava escondido em casa após ir até a academia de Popovitch e ameaçá-lo. Foi preciso intervenção da Swat, que utilizou uma arma de choque para imobilizar e capturar o lutador.

Segundo a versão de Thaysa, Thiago teria provocado uma discussão ao chegar no local e dizer que "ela tinha dez segundos para tirar o Pablo de dentro ou ele entraria e atiraria em todo mundo". Posteriormente, Thaysa e Pablo chamaram a polícia.

Ela acrescentou que havia sido agredida pelo lutador e que ele havia colocado uma arma na sua boca, também em uma discussão por ciúmes - motivo apontado por ela para que o casamento fosse rompido, afirmando que ele tinha crises de temperamento. Ele apontou o uso de drogas como causa da situação.

Thiago Silva tinha uma luta marcada no UFC 171 para o dia 15 de março. No entanto, por causa do episódio, ele foi banido do UFC. O irmão do lutador, Diego Ramos, disse que o sucesso subiu à cabeça, mesmo dizendo que ele tinha personalidade tranquila. Segundo Ramos, a situação mudou com as facilidades que a vida de lutador trouxe.

Os irmãos também não têm boa relação. O lutador chegou a afirmar em entrevistas que sofreu agressões do pai na infância, o que foi negado por Diego, que acrescentou que o irmão entrou num mundo em que drogas e bebidas eram fáceis e creditou tudo ao sucesso obtido no esporte.

