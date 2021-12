Lutador baiano retorna ao UFC em janeiro

O lutador baiano Hugo Wolverine (peso galo) já tem data para voltar ao octógono. Ele enfrentará o norte-americano Ramiro Hernandez no UFC on FOX 10, dia 25 de janeiro, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.

Em seu último combate, ele foi nocauteado no primeiro round por T.J. Dillashaw. Participante da primeira edição brasileira do reality show The Ultimate Fighter, Wolverine tem três lutas no UFC, com duas vitórias.

A edição ainda contará com os brasileiros Gabriel Napão, que enfrentará Stipe Miocic, e Adriano Martins, contra Donald Cerrone. A principal luta do evento será entre Ben Henderson, ex-campeão do cinturão dos pesos leves, e Josh Thomson, ex-campeão do Strike Force.

