O lutador baiano de MMA Leonardo Guimarães, o "Leleco", já está nos Estados Unidos onde inicia preparação para disputar o cinturão na categoria meio-pesado, do Ultimate Fight Championship (UFC), que tem como atual dono o norte-americano Daniel Cormier. O atleta, que representa o Vitória, estreia no dia 19 de dezembro.

Com um contrato de quatro lutas no UFC, Leleco seguirá treinando em Miami na Academia MMA Masters, do também baiano Daniel Valverde. O atleta rubro-negro não perde uma luta desde 2011, quando foi superado por Ismael Marmota, em sua única derrota na carreira, no Jungle Fight.

De lá pra cá foram 11 vitórias seguidas, sendo três por nocaute, seis por finalização e duas lutas decididas por pontos. Na sua última luta, Leleco enfrentou Rick Monstro, ex-UFC e TUF Brasil, no evento principal do Imortal FC 1, e venceu por decisão dividida [veja vídeo abaixo].

Da Redação Lutador baiano inicia preparação nos EUA para estreia no UFC

