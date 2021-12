Lutador baiano de Jiu-Jitsu vai concorrer a ouro no Campeonato das Américas

Morador do bairro de Dom Avelar, em Salvador, o lutador de Jiu-Jitsu David Silva Melo, 23 anos, vai concorrer a uma medalha de ouro, na categoria peso pena, no Campeonato das Américas, que deve acontecer entre novembro e dezembro deste ano. O local do torneio ainda não foi definido.

Competindo em torneios há cerca de um ano e meio, David já tem na carreira esportiva seis medalhas de ouro, sendo o atual campeão internacional. Ele também é atual campeão baiano, do peso livre e do peso pena, e conquistou, por três vezes, o campeão municipal.

O lutador começou a carreira por incentivo do vizinho Jorge Sacramento, que é professor de filosofia e lutava Jiu-Jitsu de forma amadora. "Desde o primeiro dia que ele me levou para academia, minha vida mudou. A partir dali, comecei a treinar com muito empenho e também com fé. Eu comecei com muita força de vontade e muita garra nos treinamentos, e continuo até hoje", afirmou.

Sonha com UFC

Estar no Jiu-Jitsu, segundo o esportista, é também uma forma também de alcançar o sonho de se tornar um lutador do Ultimate Fighting Championship (UFC). Para isso, ele treina em três períodos e de domingo a domingo.

"Eu quero ser o melhor do mundo e minha expectativa é ser lutador da UFC. Eu treino muito, me dedicando cada vez mais ao que gosto. Muitos não acreditaram em mim, não acreditaram no meu sonho, mas Deus está abençoando meu caminho", disse.

Revelação

Campeão baiano do peso pena e do peso livre, David revelou para a reportagem do Portal A TARDE que esta última categoria é a que mais gosta de competir. "Eu me sinto desafiado, e o desafio é o que me move", contou.

Ele faz os treinos regulares na academia de Jiu-Jitsu Fight Brothers, no largo da Lapinha, sob a orientação da treinadora e também empresária Deise Sacramento, 30 anos. O lutador também recebe auxílios dos professores Lucas Paim, que já foi campeão baiano, e de Geraldo Silva e Grimaldo Oliveira, ambos campeões de MMA.

"Terremoto"

David foi apelidado pelas crianças de um projeto social na acadêmia em que treina como "Terremoto". "As crianças me viram lutando e começaram a me chamar assim, e acabou pegando, não só na academia, mas também fora", disse.

Segundo o lutador, o motivo do apelido é por conta do estilo de luta, que é agressivo.

