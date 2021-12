Lutador baiano de Jiu-Jitsu disputa Pan-Americano nos EUA

O lutador baiano Eduardo Robson vai disputar o Pan-Americano de Jiu-Jitsu, na Califórnia, Estados Unidos. evento promovido pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), que ocorre entre os dias 21 e 23 de março.

Natural do município de Gandu, o “Sniper”, como é conhecido, viajou nesta quarta-feira, 20, para os EUA e estreia nesta sexta-feira, 22. Atualmente, Robson ocupa a 11ª colocação no ranking da IBJJF.

No cenário nacional, o atleta competiu entre 214 lutadores sendo o 6º colocado no ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), considerado o único nordestino no topo da divisão.

adblock ativo