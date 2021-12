Lutador amador de MMA posta foto com nariz quebrado

Pouco menos de uma semana depois da fratura sofrida pelo lutador brasileiro Anderson Silva no combate contra Chris Weidman, outra forte imagem que está circulando nas redes sociais chocou os fãs do esporte.

Na foto, o lutador de MMA amador Andy Eichhloz aparece com o nariz quebrado e totalmente desfigurado. A lesão ocorreu na luta contra Wade Sauer, no último sábado, em Pendleton, estado de Oregon, nos Estados Unidos, onde Eichhloz foi nocauteado no primeiro round.

A lesão grave do lutador virou piada em alguns sites especializados na cobertura de MMA. O Mixed Martial Arts disse que Eichholz deveria ganhar o prêmio de "Nariz Quebrado do Ano".

Já o "NextImpulseSports.com" disse que "o nariz estava tão quebrado que ele poderia posar para um quatro de Picasso".

