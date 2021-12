Luta entre Weidman e Belfort é cancelada mais uma vez

Mais uma vez a luta entre Vitor Belfort e Chris Weidman, campeão dos pesos médios, foi cancelada. A informação foi publicada na noite de sexta sexta-feira, 30, pelo Ultimate Fighting Championship (UFC).

De acordo com a organização, o campeão lesionou uma costela durante um treino de wrestling. Dessa forma, foi forçado a sair do card do UFC 184, 28 de fevereiro, em Las Vegas (EUA). Ainda não há prazo para Weidman voltar ao octógono.

Segundo o técnico Ray Longo, a lesão deixou Weidman bastante irritado. "O treino estava muito bom, a gente se sente muito mal com isso. A gente estava fazendo um grande trabalho, todo mundo queria ver essa luta, então é uma situação realmente muito chata", disse ele ao canal Combate.

Essa é a terceira vez que a luta entre Weidman e Belfort é desmarcada. Inicialmente, eles iriam se enfrentar em maio de 2014, mas a data não foi mantida depois que o brasileiro foi proibido de usar tratamento de reposição de testosterona (TRT). Depois, a luta foi remarcada para o fim do ano passado, mas Weidman se contundiu e o confronto foi remarcado para fevereiro.

