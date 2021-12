Rafael dos Anjos, de 30 anos, voltou a colocar o Brasil em destaque UFC. O país, que, em 2012, chegou a ter quatro campeões ao mesmo tempo, até domingo, 15, só tinha José Aldo, no peso pena - Fabrício Werdum, nos pesados, ostenta o título interino, já que Cain Velásquez está machucado.

Na madrugada de domingo, porém, o Brasil alçou voo alto na modalidade com uma conquista inédita para o país no MMA, em Dallas, nos Estados Unidos. Ele derrotou o norte-americano Anthony Pettis na disputa pelo cinturão dos leves (até 70 kg), no card principal do UFC 185, e se tornou o primeiro não-americano a faturar o título desta categoria.

O ótimo desempenho do brasileiro impressionou o presidente do UFC, Dana White, que não esperava que alguém fosse capaz de dominar tanto um lutador como Pettis.

Redação e Agências Luta de Rafael dos Anjos impressiona chefão do UFC

A atuação de Rafael deixou o chefão da organização. "Eu não imaginava que alguém pudesse dominar Anthony Pettis, e acho que ninguém aqui imaginaria isso. Para mim, o que ele fez hoje foi inacreditável", disse.

White, no entanto, lamentou o fato de não saber quando o brasileiro poderá defender seu título, pois este sofre de um problema no joelho, que ele torceu três semanas antes do combate de domingo.

"Eu nunca havia tido lesão de joelho na carreira. Eu não pude treinar wrestling ou jiu-jitsu por três semanas. Ainda não fui ao médico, mas acho que não foi nada sério", disse ele, que comemorou a vitória: "É uma bênção incrível chegar à luta pelo cinturão e vencer".

Decisão unânime

Rafael dos Anjos saiu vitorioso por decisão unânime, na luta principal do UFC 185. Pettis defendia o título pela segunda vez, após ter ganho em agosto de 2013. Favorito, o norte-americano estava invicto desde junho de 2011.

O brasileiro pressionou desde o primeiro round, tomando a iniciativa dos ataques. No quinto assalto, Rafael esteve perto de derrubar o adversário e finalizar a luta, mas o resultado acabou ficando por conta dos juízes.

Dos Anjos ficou com o título por decisão unânime dos jurados (triplo 50-45) e conquistou sua nona vitória nas dez últimas lutas. Na categoria leve, ele agora é o terceiro com maior número de vitórias - são 13, mesmo número do norte-americano Jim Miller. O também brasileiro Gleison Tibau lidera, com 16.

