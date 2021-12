Lusaca e Vitória empatam no 1º jogo da final do Baiano Feminino

Lusaca e Vitória empataram em 0 a 0, na tarde desta quarta-feira, 5, na partida de ida da final do Campeonato Baiano Feminino, no estádio Armando Oliveira, em Camaçari, localizada na Regição Metropolitana de Salvador (RMS).

As equipes voltam a se enfrentar no sábado, 8, às 15h10, no Barradão. Quem vencer fica com o título. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

