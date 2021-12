Lusaca e Jequié decidem título do Baianão feminino neste sábado

Lusaca e Jequié decidem neste sábado, 25, a partir das 15h, o título do Campeonato Baiano de Futebol Feminino 2017. A partida será no estádio Armando Oliveira, em Camaçari, onde o Lusaca jogará pelo empate no tempo normal por ter vencido a primeira partida por 1 a 0.

A decisão será transmitida ao vivo pela TVE. “Devido à vantagem de jogar pelo empate e as condições do campo que nosso time já está acostumado, somos favoritos. Já colocamos uma mão na taça, falta a outra”, contou o coordenador do clube, Mário Augusto Filgueiras, que trocou o São Francisco do Conde pelo Lusaca, para onde levou com ele 14 jogadoras.

O favoritismo se deve em grande parte a este fato. Lusaca conta com praticamente o time inteiro que defendia o São Francisco, maior detentor de títulos no estado. “Saímos de lá após conquistar 20 títulos: 15 do Baiano, dois do Norte-Nordeste, um da Taça Brasil e dois da Redebol”, listou.

A possibilidade de voltar a integrar a comissão técnico do São Francisco está descartada. “Não tem mais volta. As jogadoras entregaram um abaixo-assinado para o prefeito por serem totalmente contra o atual técnico. Eu não podia ser omisso, contrário às jogadoras”, explicou Mário.

Colocando um ponto final no caso, o coordenador informou ter gostado da equipe do Jequié, formada por jogadoras em sua maioria absoluta de um time de futsal.

Destaque do Jequié

“A jogadora Juliana, camisa 17, já atuou pelo São Francisco quando tinha 16 anos, na minha época. Neste sábado, tem 34 anos, e continua jogando muito bem”, elogiou Mário.

Uma curiosidade também relaciona o Lusaca e o São Francisco. Em duas finais do Baiano, o Lusaca terminou vice-campeão justamente perdendo para o time do Recôncavo Baiano.

Dono da melhor campanha neste ano, o Lusaca já fez 35 gols. Tanto para o Lusaca como para o Jequié o título será inédito. No jogo de ida, acompanhado por cerca de 1.500 torcedores, o Jequié equilibrou as ações, mas nos últimos instantes tomou um gol de falta. Agora, e precisa vencer por dois gols de diferença. Se for por um gol, vai para os pênaltis.

