Luiz Gustavo lamenta corte da Copa América e promete torcida pela seleção

O corte da seleção brasileira que disputará a Copa América no Chile deixou Luiz Gustavo abalado. O volante do Wolfsburg acusou uma lesão no joelho direito e, por isso, precisou ser excluído da lista de convocados na noite de segunda-feira. Já nesta terça, ele se manifestou através das redes sociais e não escondeu a decepção pelo ocorrido.

"Ser convocado para defender meu País, vestindo a camisa da seleção brasileira, é uma das minhas maiores alegrias de minha vida e carreira. Mas, desta vez, infelizmente não será possível prosseguir e ajudar meus companheiros, devido a uma lesão que venho sofrendo em meu joelho", lamentou em sua página no Instagram.

O volante seria o titular da posição e foi um dos poucos que manteve o prestígio com a chegada de Dunga, mesmo após fazer parte da vexatória eliminação na última Copa do Mundo. Sem a possibilidade de defender o País neste momento, ele prometeu dar a volta por cima. Enquanto isso, ficará na torcida por seus companheiros.

"Agora é reparar, fortalecer e tratar bem, para, em breve, poder ter a chance novamente de ter uma das minhas maiores alegrias, que é jogar futebol com a camisa da seleção brasileira. Desejo sucesso a todos os companheiros e comissão técnica, que irão nos defender e representar na Copa América, estando convicto do esforço de todos para conquistar mais esse título para nosso País e o nosso torcedor", escreveu.

O corte de Luiz Gustavo foi definido depois que o jogador foi examinado pelo médico Rodrigo Lasmar, que detectou a lesão em seu joelho e a necessidade de intervenção cirúrgica. Dunga anunciará em breve o substituto, que pode ser Fred, do Shakhtar Donetsk, que já tinha sido convocado pelo treinador, mas apenas para o período de treinos da seleção no Brasil.

