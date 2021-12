Luiz Dórea está confiante em mais um triunfo de seu pupilo

O mestre Luiz Dórea, treinador de Cigano, está totalmente seguro de que seu pupilo conquistará nova vitória sobre Cain Velásquez. A tão alardeada necessidade do americano levar Cigano ao chão para tentar vencê-lo não impressiona o treinador.

"Todos os que lutaram com Cigano no UFC até aqui tentaram o mesmo, porque, na trocação, não há adversário", disse o técnico baiano após a coletiva de imprensa de anteontem, na MGM Arena, antes de explicar o que aconteceu na luta de novembro de 2011. "Ali, Cain subestimou Cigano. Ele tentou resolver no boxe e aquilo foi bem-vindo para nós. Agora, tentará o chão, mas ele (Cigano) manterá a luta em cima e comandará o ritmo".

Apesar da expectativa positiva em torno do brasileiro, Dórea garante que Cigano ainda pode muito mais. "Ele tem apenas seis anos no esporte. Está cada vez mais rápido, forte e técnico".

