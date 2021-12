Luiz Dórea e Allan do Carmo recebem Comenda 2 de Julho

O treinador de boxe e ex-lutador Luiz Dórea e o nadador de maratonas aquáticas Allan do Carmo recebem a Comenda 2 de Julho na próxima sexta-feira, 22, às 10h, na Assembleia Legislativa da Bahia. Essa distinção é conferida à personalidades do Estado que têm trabalhos reconhecidos nacional e internacionalmente em várias áreas. A medalha para os atletas foi proposta pelo deputado estadual Raimundo "Bobô" (PCdoB).

Dórea, que desenvolve um projeto social de formação de atletas na Academia Champion, em Cidade Nova, bairro de Salvador, revelou atletas baianos que se destacaram em suas carreiras e possuem reconhecimento mundial, como Acelino "Popó" Freitas (campeão mundial) e Adriana Araújo (medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres), entre outros. Ele diz que essa homenagem é resultado de 35 anos de trabalho.

"Para mim, é mais uma grande conquista. Fico muito emocionado, pois tenho orgulho do trabalho feito na Bahia. Para mim, é como conseguir ser campeão. Tudo que consegui foi aqui e fico muito feliz com essa honraria, ainda mais em um Estado que, ao longo do tempo, nunca deu apoio efetivo ao esporte. Representa que conseguimos fortalecer o esporte na Bahia", afirmou Dórea, que treinou a Seleção Olímpica de Boxe entre 2000 e 2008.

O outro homenageado, Allan do Carmo, ficou em primeiro lugar na Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas em Hong Kong, em 2014, ao disputar a prova de 10 km. Mesmo com pouca idade, 25 anos, o atleta já tem experiência grande na natação. Ele começou a treinar aos sete anos e participou de muitas competições internacionais, como o Pan-americano do Rio de Janeiro, em 2007, e as Olimpíadas de Pequim, em 2008. Na capital carioca, o nadador conquistou a medalha de bronze.

Mesmo com rotina intensa de viagens, Allan treina em Salvador. Em julho, ele disputa o Mundial de Kazan, na Rússia e, antes disso, vai passar pela Itália e depois pelo México. Para o atleta, receber a Comenda 2 de Julho não é apenas um reconhecimento individual, mas também de um trabalho coletivo, que envolve o conjunto do esporte baiano e a sua própria equipe.

"Receber a medalha é o reconhecimento de todos esses anos de treino aqui na Bahia, o reconhecimento de um trabalho, que agora é homenageado. É o reconhecimento de todo o esporte da Bahia, principalmente o esporte amador, que sempre com grandes dificuldades, se destaca. Tem várias pessoas envolvidas, minha equipe, todo mundo também faz parte desse reconhecimento', falou Allan.

O proponente da honraria, Raimundo "Bobô", parlamentar e ex-jogador de futebol, acredita que a homenagem é o reconhecimento da Assembleia Legislativa de "dois dos melhores filhos da Bahia". Ele afirma que não há "nada mais justo do que a sua terra lhes homenagear com a Comenda 2 de Julho. Eles são exemplos vitoriosos para nossas crianças e jovens", falou o deputado.

