Luiz Dórea aposta em quatro medalhas de baianos no Rio 2016

Aos 52 anos, Luiz Carlos Dórea, filho de dona Maria da Natividade, a Mariinha, e de seu Ezequiel, o velho Zica, é referência nacional e mundial quando o assunto em pauta é boxe. Pelas mãos do ex-pugilista, já foram revelados mais de 100 atletas. O de maior renome é o ex-campeão mundial Acelino "Popó" Freitas. Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Dórea afirmou "que o boxe baiano irá brilhar nos Jogos do Rio 2016". Acredita que quatro dos seus representantes conquistarão medalhas. No bate-papo por telefone, o treinador ainda comentou a inauguração do Ginásio de Cajazeiras, criticou os governantes e, é claro, falou sobre seus dois principais pupilos no UFC: Júnior Cigano e Anderson Silva. Para Dórea, ambos estão próximos de reaver os cinturões, dos pesos-pesados e dos médios, respectivamente.

Quais são suas perspectivas para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro?

As melhores possíveis. Temos chances reais de subir ao pódio, garantir quatro medalhas de ouro. Espero e tenho fé nisso (risos). Vou enumerar, anota aí para depois dizer que eu não avisei. Vamos lá: no feminino, Adriana Araújo (até 60 kg) que vem de um insucesso recente no Mundial, mas é a melhor; no masculino, Robenilson de Jesus (até 56 kg) que acabou de vencer o Mundial; Robson Conceição (até 60 kg), atual campeão mundial, e Everton Lopes (até 64 kg). São quatro atletas da (Academia) Champion. São esperanças reais. Serão campeões.

O que é preciso ser feito na Bahia para potencializar ainda mais o boxe, que já rendeu tantas conquistas?

Hoje, na Academia Champion, temos 250 atletas do nosso projeto "Campeões da Vida". São mais de 25 anos de projeto e só tive apoio durante um ano (2012) da Bahiagás, graças ao governador Jaques Wagner (PT) e o vice-governador Otto Alencar (PSD). As empresas privadas não querem investir em atletas que, num primeiro momento, não lhes deem visibilidade. Só querem quem está no topo. Os governantes, idem. Não veem que o esporte pode ser usado como ferramenta de inclusão social. Não temos um vereador, uma secretaria na prefeitura e no governo que olhe para os esportes olímpicos...

Agora o ex-meia Bobô se elegeu deputado estadual, defendendo "a bandeira do esporte". É uma esperança?

Pois é, fiquei muito feliz. Desde a época em que Bobô era superintendente da Sudesb, ele olhava para o boxe, para as artes marciais. Temos muitos políticos, mas poucos olham para o esporte, desprezam a joia que têm em mãos. Tirei muito menino da marginalidade graças ao boxe. Espero que Bobô cumpra sua palavra, olhe pelo esporte no estado, sirva de exemplo para outros políticos que também defendam esta bandeira esportiva.

Como você viu a inauguração do tão esperado Ginásio de Cajazeiras? O que se pode 'lucrar' com esta infra-estrutura?

Pode-se lucrar muito. Não tínhamos uma casa desde a demolição do Balbininho (em 2010). O boxe e outras modalidades, o basquete, o vôlei, artes marciais, enfim, ficaram órfãos. Só se pensa em futebol, que só nos faz passar vergonha. Agora, o ginásio vai fortalecer ainda mais os esportes olímpicos. Já consigo vislumbrar as noitadas de boxe, que levavam centenas, milhares de pessoas ao saudoso Balbininho. Material humano, o boxe baiano tem de sobra. Só faltava uma casa. Foi apenas o primeiro passo. Espero por mais políticas públicas para o esporte, seja no âmbito municipal, estadual ou federal.

Há três semanas, o brasileiro Fabrício Werdum se tornou o campeão interino dos pesos-pesados do UFC, ao vencer Mark Hunt. Ele pode destronar Cain Velasquez, campeão linear da categoria?

O Werdum é um cara que evoluiu muito. Ele já tinha um excelente jiu-jitsu, agora melhorou bastante no boxe. Faz um bom trabalho com seu treinador Rafael Cordeiro, mas tudo pode acontecer. O Cain Velasquez não é campeão à toa. É um excelente lutador, bom no jiu-jitsu, no boxe, no wrestling. Além disso, Cain é um ótimo estrategista, estuda a maneira do seu adversário de se portar. Ele tem um olhar aguçado. É um lutador diferenciado.

Em 31 de janeiro de 2015, Anderson Silva voltará ao octógono, pouco mais de um ano após fraturar a tíbia e a fíbula da perna esquerda. Você, que tem o privilégio de ser treinador (de boxe) dele, acha que o Spider está realmente 100%?

Com certeza! (voz eufórica) Anderson (Silva) é o maior de todos os tempos. É claro que uma lesão como essa poderia afetar um lutador, mas ele tem uma cabeça muito boa. Está muito confiante. Vai voltar em grande forma, motivado. O Nick Dias é um bom atleta, agressivo. Eu o respeito, mas vou ter que dizer: o Anderson vai estar na sua melhor forma! Sentirei bastante pelo Nick.

Após esse discurso otimista, você acredita que já, em 2015, Anderson Silva volte a ter o título dos médios do UFC?

Sem dúvidas. Temos respeito a todos os adversários, mas o Anderson não está derrotado. Mas por que eu acredito tanto nele? Primeiro, por tudo o que o Anderson já fez no MMA, manteve o cinturão por vários anos consecutivos, ele é uma lenda! Segundo, sua excelente condição física. Hoje, ele beira os quarenta (tem 39 anos) e pode lutar por mais quatro, no mínimo. É um cara que se cuida bastante, não se machuca. A exceção foi aquela fatalidade contra o Chris Weidman (quando fraturou a tíbia e a fíbula). Então, aposto 100% no Spider. Não vai demorar pra ele pegar novamente o cinturão.

A primeira derrota do Spider para Weidman (em julho de 2013) ficou marcada pelas dancinhas e provocações ao americano. Como administrar essa linha tênue entre tática e desrrespeito?

Muito bom tocar neste assunto. Naquele momento, quando Spider perdeu o cinturão pela primeira vez, ele ultrapassou um pouco o limite. Brincou a mais. É óbvio que ele não perdeu a luta por isso. Perdeu por conta de um erro técnico, ele juntou as duas pernas e na hora em que recebeu o golpe direto, não teve equilibrio para ficar em pé. Não foi por causa daquele insucesso que ele perdeu sua magia. Anderson é o showman! Não podemos retirar isso dele e nem ele quer. Estamos, sim, aprimorando para as futuras lutas, lapidando essa característica. Ser ousado, mas com um limite, agir com responsabilidade.

O cinturão, que hoje pertence a Weidman, será colocado à prova diante de Vítor Belfort em fevereiro de 2015. Vítor pode trazer de volta este título?

Weidman é um bom lutador. É jovem, tem boa luta no chão, tem garra. Mas não o vejo como um fenômeno. Ele não vai reinar, chegar nem perto do que o Anderson Silva fez no UFC. O próprio Vitor (Belfort), vejo mais completo que o Weidman. Acredito, sim, que o Vítor pode ser campeão. Mas eu já disse, o Spider está voltando, calma, muita calma (risos).

Com exceção de José Aldo (peso-pena) e agora, recentemente, Fabrício Werdum, o Brasil perdeu a hegemonia de cinturões do UFC. O que houve?

Acho normal este cenário no mundo da luta. É um esporte em que a evolução é constante. Ninguém tem cadeira cativa. Nos pesos-pesados, por exemplo, tem o Cigano, o Werdum e o Cain. Todos estes têm 'cacife' para ser o dono do cinturão. Agora, é claro, houve uma evolução, sim, dos americanos principalmente. Eles pegaram o jiu-jitsu brasileiro e o aperfeiçoaram. Cabe a nós, brasileiros, não nos acomodarmos e trazermos novamente os cinturões para o Brasil.

Você treinou, projetou, criou e fez um novo campeão, Júnior Cigano. Porém, após nova derrota para Cain Velasquez, ele se mudou para o Rio de Janeiro e treina desde o início do ano na academia Nova União. Sentiu-se 'traído'?

Não, longe disso. Nossa relação é igual à de um pai para filho. Quanto à mudança, Cigano quis. Quem vai dizer se foi bom ou não para ele será o tempo. Nossa parte, fizemos. Ele se tornou campeão mundial pela Champion. Agora é isso, ele quer buscar o melhor para ele, aperfeiçoar-se em outras modalidades além do boxe, no jiu-jitsu na Nova União (com técnico Dedé Pederneiras e onde treinam José Aldo e Renam Barão). Mas não perdemos contato. Eu estou aqui (no Rio de Janeiro), vim treiná-lo. Sempre converso com ele. Respeito a decisão dele e torço pelo seu sucesso.

Cigano teve uma ascensão meteórica no UFC. Em oito lutas, conquistou o cinturão dos pesados. Mas nas últimas três, perdeu duas. No próximo sábado, dia 13, ele enfrentará o croata-americano Stipe Miocic. Você vê Cigano sob 'pressão'?

Nosso maior adversário é a nossa própria cabeça. Quando Cigano foi campeão, ele lutou machucado (no menisco do joelho esquerdo) contra Cain Velasquez. Mas estava bem de cabeça. Só que aí, na segunda luta contra Velasquez, quando ele perdeu o título, estava mal demais. O psicológico foi decisivo. Na terceira e última luta entre os dois, Cigano estava bem psicologicamente, mas não soube impor seu jogo. Sou meio psicólogo, amigo, pai, sempre converso com ele. Ele já é um campeão por estar no UFC. Você disse algo certo: 'Cigano foi campeão muito rápido'. Mas, no bate-papo que tenho com ele, vejo Cigano muito tranquilo. Não tenha dúvidas que ele voltará a ser o dono do cinturão. Para mim, o vencedor deste duelo vai disputar o título e, sem dúvidas, aposto na vitória do Cigano. Ele melhorou muito no jiu-jitsu e seu boxe é o melhor dos pesados.

