Luiz Adriano é novidade em convocação 100% estrangeira

Autor de cinco gols em jogo da Liga dos Campeões da Europa nesta semana, o centrovante Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk, é a principal novidade da convocação feita por Dunga nesta quinta-feira, 22, para os amistosos contra Turquia e Áustria, em novembro. A relação também teve novos nomes na era Dunga, como os goleiros Neto e Diego Alves, a volta do zagueiro Thiago Silva, os meiocampistas Casemiro e Roberto Firmino, e os atacantes Lucas e Douglas Costa.

A lista anunciada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, não tem jogadores que atuam em clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. Segundo Gilmar Rinaldi, coordenador-geral de seleções da CBF, a decisão foi tomada ainda na China, onde o Brasil encarou a Argentina, duas semanas atrás.



Dunga explicou que conversou com treinadores e presidentes de clubes e percebeu a necessidade de poupar os atletas brasileiros. "Temos que pensar na Seleção Brasileira, que representa muito o futebol brasileiro. Mas cada momento é especial. Somos sensíveis das responsabilidades. Chegamos ao momento oportuno de abrirmos mão de alguns jogadores brasileiros e abrirmos oportunidades para jogadores lá de fora. Era um momento oportuno, de cada um ceder", explicou.

O presidente da CBF, José Maria Marin, também informou que houve um pedida da CBF para que a comissão técnica não convocassem os jogadores que atuam no Brasil, por conta da reta final do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Questionado sobre a ausência do atacante Hulk (Zenit) na sua lista, Dunga, em uma postura comum entre treinadores da Seleção Brasileira, disse que não falava sobre atleta que não foi convocado.

O atleta foi chamado por Dunga para os amistosos contra a Colômbia e Equador, mas o atacante foi cortado por conta de uma lesão. Na época, o Zenit informou que ele não estaria recuperado para participar dos jogos, mas logo depois do amistoso contra o Equador, ele voltou a jogar.

Na última convocação, em setembro, o treinador chegou a falar, de forma irônica, sobre a rápida convocação de Hulk. Desde o episódio, ele não é chamado pelo técnico, que prega que os jogadores da Seleção Brasileira precisam demonstrar compromisso e disponibilidade com a equipe canarinho.

A Seleção Brasileira entrará em campo nos dias 12 e 18 de novembro, para amistosos em Istambul e Viena, respectivamente com Turquia e Áustria. Estes serão os últimos compromissos da equipe comandada por Dunga em 2014.

