Luisinho e Diego Renan antecipam embate no Ba-Vi

Era quinta-feira pela manhã quando tocou o telefone de Luisinho, ponta direita do Bahia. Quem estava do outro lado da linha era Diego Renan, lateral esquerdo do Vitória. "Feliz aniversário, parceiro! Mas não vai ter presente nenhum para você. Te prepara que domingo não vai passar nada. É bom tomar você tomar muito cuidado (risos)".

O tricolor, que estava completando 25 anos, respondeu: "Agradeço pelos parabéns, mas acho bom você vir com muita calma também. Você sabe que eu gosto de dar uma gingada para cá, outra para lá, e você ainda pode tomar bola nas costas (gargalha)".

Este é o clima para o Ba-Vi deste domingo às 16h, na Arena Fonte Nova: rivalidade, ansiedade e provocação entre amigos. Apesar de Bahia e Vitória já estarem classificados às quartas de final, o clássico, válido pela última rodada da primeira fase do Baianão, representa um campeonato à parte.

Nele, o Esquadrão, que já garantiu a primeira colocação desta etapa do Estadual, com 15 pontos, vem em recente desvantagem. Isso porque o Leão não perde do arquirrival desde que levou 2 a 0 pela final do Baiano de 2014, em abril. De lá para cá, já são seis jogos sem derrotas rubro-negras.

Luisinho é paranaense e conheceu o pernambucano Diego Renan em 2015, por amigos em comum, quando foi morar em Recife para defender o Santa Cruz. Há dois meses, mudou-se para Salvador e construiu uma amizade com o lateral rubro-negro.

Por outro lado, ao chegar à Bahia, o atacante tricolor se deparou com a escrita que hoje ele está pressionado a quebrar. "A partir do momento que você aceita vir para o clube, você aceita também essas situações. Sabemos que o ano passado foi difícil para o Bahia na questão dos clássicos. O time não conseguiu os resultados, e agora nosso foco é reverter tudo isso", declara.

Diego Renan, por sua vez, foi peça importante para a construção do atual jejum. Ele foi contratado pelo Rubro-Negro em maio de 2015 e disputou dois Ba-Vis. Foi destaque e venceu ambos.

Motivação

No primeiro turno da Série B, em 4 de julho, no Barradão, o Leão venceu por 4 a 1. Diego sofreu o pênalti que resultou no segundo gol, assinalado por Escudero. No returno, dia 3 de outubro, triunfo por 3 a 1 na Fonte Nova. O lateral marcou o terceiro.

Para este domingo, alerta: "É sempre muito bom ter lembranças positivas de um clássico. Servem de motivação. Porém, na hora que começa o jogo, é preciso deixá-las para trás. Quando existe tabu em um clássico, a cobrança aumenta. Mas temos que lembrar que números não entram em campo. Até porque os times mudaram em relação ao ano passado".

Com os times modificados desde aquele o último duelo, Luisinho comenta: "Será meu primeiro Ba-Vi e sei que é um clássico especial. Encaro como um jogo gostoso e diferente de todos que já joguei. Tentarei ao máximo pensar que coisas vão acontecer de forma positiva". "Estamos muito focados em vencer mais uma vez. Este jogo tem ainda o valor de fortalecer a confiança do vencedor para o restante da temporada".

adblock ativo