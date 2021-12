Luís Pereira fala de seu trabalho de revelador de talentos

Na temporada 2013/2014, o Atlético de Madri deixou a Europa 'boquiaberta' . Os Colchoneros desbancaram o todo-poderoso Barcelona e o galático Real Madrid na conquista do Campeonato Espanhol. Não pararam por aí. Bateram na trave na decisão da Liga dos Campeões. Poucos sabem, porém, que, por trás de tais feitos do time do técnico argentino Diego Simeone, está um baiano de Juazeiro. Trata-se de Luís Pereira, de 64 anos, que ganhou fama como zagueiro do Palmeiras. No Alviverde, marcou época. Atuou em 568 partidas pelo Verdão, onde conquistou, entre outros títulos, o Brasileirão de 1972 e 1973. Foi titular da Seleção Brasileira na Copa de 1974. Em 1975, partiu rumo à Espanha. E no Atlético de Madrid ele se tornou ídolo. Tanto que hoje ele comanda o time B, em ação nas divisões inferiores da Liga Espanhola. É responsabilidade de Luís Pereira enxergar e repassar potenciais promessas ao time principal comandado por Simeone. Foi assim, por exemplo, com o meias Koke, Mário Suárez e Gabi. Morando, em Madri, há mais de 10 anos, o ex-zagueiro concedeu entrevista exclusiva ao A TARDE. Por telefone, falou sobre futebol brasileiro; criticou a má fase vivida não apenas pelo "seu querido Palmeiras", mas também pela dupla Ba-Vi. Revelou ainda qual é o segredo do Atlético de Madri para concorrer de igual para igual com as potências Barcelona e Real Madrid. Disse também quais as projeções do time para a atual temporada.

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid faz, neste ano, até agora, um campeonato de altos e baixos. Mesmo assim, está na cola do líder Barcelona. Acredita que os Colchoneros podem ainda repetir a façanha e serem bicampeões?

Claro. Vontade não falta ao nosso time. Mas sabíamos que após o nosso título, o Barcelona e o Real iriam se reforçar, fazer alguma coisa para não vacilarem novamente. Tínhamos esta consciência de que a temporada 2014/2015 seria muito mais complicada do que a 2013/2014. Estamos mantendo o mesmo foco e acredito que estamos, sim, na briga pelo bicampeonato.

Curiosamente, Diego Simeone assumiu o time em 2011. Desde então, foram quatro títulos: Copa do Rei, Liga Europa, Supercopa da Europa e o Campeonato Espanhol (depois de 18 anos). Afinal, qual a importância e a influência do hermano nestas conquistas?

É claro que a vinda de Simeone mudou todo o esquema de jogo. Ele foi e é fundamental. Os jogadores passaram a se entregar mais. Agora não deixamos o sucesso subir à cabeça. Um slogan que o Simeone sempre diz é "Juego por juego" (algo como "um jogo de cada vez"). Não temos grandes astros, mas, sim, uma grande equipe. Há também um intercâmbio, uma parceria entre o time principal e o time B. Quando Simeone necessita de um jogador nosso, emprestamos, seja quem ele for. Quando vemos que um jogador nosso tem potencial, como foram os casos do Koke, Mário Suárez e Gabi (todos meio-campistas), vamos lá e falamos: 'Simeone, esse cara aqui é bom, tem potencial". Ele nos ouve sempre, nos dá moral.

Assim como no Brasil, no futebol espanhol há um abismo muito grande entre as receitas dos clubes. Números da 17ª edição da Football Money League indicam, por exemplo, que, em 2013/2014, o Real Madri faturou 518,9 milhões de euros, já o Barcelona, 482,6 milhões. O Atlético de Madrid, por sua vez, 'apenas', 120 milhões. Como competir de igual para igual assim?

É complicado, meu amigo. Mas lhe digo uma coisa, o segredo é um só: trabalho. Tudo na vida é questão de trabalho. Na Copa do Mundo vimos um exemplo claro. Todo mundo esperava que a Espanha e o Brasil, por exemplo, chegassem facilmente à final. E? Deu no que deu. Enquanto isso, Costa Rica, Bélgica, Colômbia, seleções mais 'modestas', com jogadores que não ganham salários milionários, mostrando um baita de um futebol. Independente de um jogador ganhar milhões e outro nada, no futebol você tem que mostrar trabalho.

Falando nisso, como é a relação com o Simeone? Afinal, em campo, a rivalidade Brasil x Argetina é enorme.

É tranquilo. Vi recentemente uma reportagem aqui do Rivelino (ídolo corintiano), na qual ele aponta o Diego Maradona como seu ídolo. Aqui, no Atlético existe o respeito entre eu e Simeone. Um cara gente boa, sério e focado. Nunca houve entrevero entre nós. E tinha outros brasileiros na equipe: Filipe Luís, Miranda, Diego Costa...

Vanderlei Luxemburgo, Felipão, Parreira e Zico já comandaram times europeus. Por que técnicos brasileiros não têm sucesso no Velho Continente?

É a maneira, a postura. O Vanderlei, por exemplo, precisava ser mais humilde. Na época em que ele treinou o Real Madrid, o time tinha apelido de galático. O ego estava lá em cima. Tinha que ter administrado isso. Além disso, não adianta chegar aqui (na Europa) e inventar, criar maluquices. Futebol todos sabem jogar. Aí, num dia dá um treino, noutro dá outro. Não existe isso. Tem que ter uma lógica, dar um treino e manter, aprimorar, estudar o adversário. No futebol não há mais time bobo. Só com nome, você não vence.

E, na sua opinião, qual a grande diferença entre o futebol espanhol e o brasileiro? Não apenas no critério técnico, mas estrutural também.

Hoje, vejo mais pela questão de investimento na base. Aqui, nosso time B é o coração do clube. Somos nós que repassamos ao time principal as promessas. E o que isso gera? Diminuição de custos. Fazemos poucas contratações e pontuais. No Brasil, isso não ocorre. Não há investimento na base, além disso, os moleques estão todos 'fatiados'. Um garoto de 12 anos já tem 300 empresários. Na questão técnica, o jogador brasileiro está mais preocupado em ações de marketing do que jogar bola. Um exemplo foi o Brasil na Copa do Mundo. Aquela 'firula' de entrar de mãos dadas, berrar ao hino nacional... Para que isso? Bastava 'comer a bola' quando o jogo começasse. Entrariam para a história sendo campeões no Maracanã e não sendo marcados pelo vexame diante da Alemanha.

Entrevistado por A TARDE, Zico afirmou não concordar com o retorno de Dunga ao comando da Seleção Brasileira. Qual é sua opinião sobre a escolha do técnico?

Não sou partidário. Não quero tomar partido, mas acho que tinha treinadores com maior capacidade. O Dunga já teve sua chance, mas, se a CBF resolveu lhe dar essa nova chance, espero que dê certo, que recupere o prestígio que o Brasil não tem mais.

Apesar de viver em Madri, você acompanha o futebol brasileiro? Tem visto jogos?

Acompanho, sim. Nas segundas-feiras tem um canal aqui, que passa toda a resenha, o noticiário da Série A do Brasileirão. Vejo que o Cruzeiro e o São Paulo jogam com certa facilidade diante dos adversários. Tem o Internacional também, mas acho que o título é do Cruzeiro. Já o Bahia e o Vitória, hein? Estão piores do que o Palmeiras...

Na sua opinião, qual foi o fator determinante para a fraca campanha do Palmeiras, justamente no ano do centenário do clube? É algo que lhe entristece?

Sem dúvidas. Fiz 568 partidas pelo Verdão (283 vitórias, 193 empates, 92 derrotas) e marquei 35 gols. Conquistei vários títulos pelo Palmeiras. Espero que o time não caia, seria muito triste. Acho que a questão política atrapalhou o time. Nunca vi tanto argentino no Palestra. Valia a pena contratá-los? Acho que é o momento de fazer uma análise do que é preciso mudar, ver o que tem de errado. Torço e espero que não caia novamente. Seria outra tragédia na história do clube. A mesma coisa para o Bahia e o Vitória.

E, na sua avaliação, o que falta à dupla Ba-Vi?

Acho que investir no profissional da base. Vi, por exemplo, os jogos Bahia x Palmeiras (1 a 1) e Bahia x Goiás (1 a 0). Na época, o Charles (técnico interino) comandava o time. Pelo pouco que vi, ele fazia um bom trabalho. Era um time limitado, mas bem postado. Por que não investir nele? No Vitória é a mesma coisa. O que não pode é o torcedor baiano sofrer, ano após ano, com times fracos, que brigam para não cair. Torço para que ambos não caiam, mas esta difícil, viu?

