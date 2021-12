Luis Fabiano promete jogar final da Copa do Rei

Depois de deixar o gramado ainda no primeiro tempo, neste domingo, o brasileiro Luis Fabiano tratou de acalmar a torcida do Sevilla e garantiu que estará em condições de disputar a final da Copa do Rei no dia 19 de maio.

O atacante da seleção brasileira sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, na vitória do Sevilla sobre o Atlético de Madrid, e deixou o campo de maca aos 37 minutos de jogo. A decisão da Copa do Rei vai reunir novamente os dois times, desta vez, no Camp Nou, em Barcelona.

"Vou estar pronto para a final. Fiquei um pouco assustado no começo porque senti muita dor, mas depois me senti muito melhor. Agora dói muito menos. Estarei na final com certeza, não foi para tanto", declarou o brasileiro, que marcou o primeiro gol do Sevilla na vitória deste domingo, por 3 a 1, pelo Espanhol.

Luis Fabiano quer estar de volta ao time já para o jogo com o Barcelona, no dia 9, pelo campeonato nacional. "Vou tentar estar disponível para o jogo com o Barcelona. Amanhã vou fazer alguns exames, mas estou me sentindo melhor", avisou.

