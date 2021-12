Luis Fabiano indica acerto com clube chinês nas redes sociais

Luis Fabiano está perto de anunciar seu futuro. Na manhã desta segunda-feira, 7, o atacante indicou que deve mesmo jogar no futebol da China. O jogador publicou nas redes sociais caracteres chineses, seguido do número 9, indicando onde deve jogar a partir do próximo ano. O nome do time, contudo, permanece um mistério.

Luis Fabiano deve confirmar o acerto com o clube chinês ainda nesta segunda. O time mais cotado para acertar com o atacante é o Tianjin Songjiang, da segunda divisão. A equipe é treinada por Vanderlei Luxemburgo. "Começo de uma nova história", postou o jogador em sua conta oficial no Facebook.







Começo de uma nova história .. #FABULOSO #LF9 Posted by Luis Fabiano on Segunda, 7 de dezembro de 2015

O atacante não defendeu o São Paulo na rodada final do Brasileirão, domingo, em jogo contra o Goiás, porque estava machucado, com lesão no joelho esquerdo. Mas esteve com o elenco em Goiânia, onde o time do Morumbi salvou o ano ao confirmar vaga na Copa Libertadores de 2016.

Luis Fabiano e o clube chinês negociam há algum tempo a pedido do próprio treinador brasileiro. Luxemburgo aceitou dirigir o Tianjin com a promessa de que poderá reforçar o elenco com alguns jogadores do Brasil. Luis Fabiano é um deles. O São Paulo sempre deixou claro que não renovaria com o atacante após o término do seu vínculo, em 31 de dezembro. O atacante, contudo, sempre manteve a esperança de seguir no clube, no qual marcou 212 gols em 352 jogos.

O atacante ficou bastante emocionado na sexta-feira, quando deu sua última entrevista no CT da Barra Funda antes do término do Brasileirão. Na ocasião, um vídeo com alguns gols do atacante foi exibido diante da imprensa, em uma despedida emocionado do jogador, terceiro maior artilheiro da história do clube.

