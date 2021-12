Luis Fabiano faz gol, mas sofre lesão em vitória do Sevilla

O Sevilla fez a lição de casa neste domingo e se manteve na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Diante de sua torcida, não se intimidou com o Atlético de Madrid, finalista da Liga Europa, e venceu por 3 a 1. O brasileiro Luis Fabiano marcou o primeiro gol da partida, mas sofreu uma torção no tornozelo e acabou deixando o gramado no final do primeiro tempo.









