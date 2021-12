Luis Fabiano é multado em 30% do salário por expulsão

A expulsão de Luis Fabiano contra o Huachipato não passou impune pela diretoria do São Paulo. Nesta quarta-feira, o atacante acabou multado em 30% do salário, apesar de o vice-presidente de futebol Ataíde Gil Guerreiro não confirmar os valores. "Combinei com ele que não falaria, prometi isso. Mas garanto que é uma multa com rigor", afirma.

O dirigente espera que essa punição do clube sirva de lição, para que o fato não se repita novamente. "De abril para cá, já tivemos outras punições no clube, mas que acabaram não sendo divulgadas. Não sou de passar a mão na cabeça de ninguém. O Luis Fabiano é muito importante para nós e é um atleta de primeiro nível", avisa.

Ataíde lembra que o jogador recebeu a notícia da multa com tranquilidade, mas que rebateu a punição. "Ele disse que não teve a intenção de agredir o adversário, apenas tentou puxar o rival para trás durante a corrida. Fora de campo, o Luis é um doce de pessoa. Mas acho que falta tranquilidade para ele. Por isso, não podíamos deixar passar. Quero ele em campo, jogando", diz.

Luis Fabiano recebeu cartão vermelho ainda no primeiro tempo. Aos 32 minutos, o camisa 9, que não tinha amarelo, acertou Arrué fora do lance em um ataque do São Paulo. A expulsão prejudicou o São Paulo. Com um a menos, o time chegou ao gol da vitória aos 10 minutos da etapa final. O jogador recebeu o 14.º cartão vermelho com a camisa do time paulista.

O centroavante ganhou uma chance como titular da equipe. No Brasileirão, Luis Fabiano tem começado os jogos no banco de reservas. Contra o Fluminense, por exemplo, ele atou por apenas 13 minutos - na ocasião, entrou no lugar de Alan Kardec.

Durante a Copa do Mundo, o atacante sentiu um desconforto no músculo da coxa direita. O tratamento durou quase um mês. No retorno, o jogador sofreu uma lesão no mesmo local. Fora de 12 partidas do Campeonato Brasileiro, Luis Fabiano viu Alexandre Pato assumir sua posição no ataque.

