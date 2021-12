Luis Fabiano é internado após testar positivo para Covid-19

Ex-atacante da seleção brasileira e com passagem de destaque pelo São Paulo, o ex-jogador Luis Fabiano, de 40 anos, foi internado na capital paulista após testar positivo para a Covid-19.

De acordo com a assessoria do ídolo são-paulino, a internação aconteceu a pedido do médico que acompanha o 'Fabuloso', como era conhecido nos tempos de futebol.

Sobre as notícias que estão circulando nas redes sociais a respeito do estado de saúde de @luis_fabuloso, esclarecemos que: O atacante de fato testou positivo para COVID-19 na semana passada, mas se encontra bem neste momento. (Segue o fio) — Comcept (@Comcept) March 24, 2021

Ainda conforme a comunicação, LF encontra-se em sob observação, mas se sente bem e seu quadro é estável.

