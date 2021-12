Luis Enrique evita polêmica com Neymar no Barcelona

A eliminação precoce do Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões e os tropeços que colocaram o título espanhol em risco tornaram Neymar o alvo preferencial da imprensa espanhola. O jogador tem sido criticado pelas recentes atuações e pela suposta indiferença demonstrada fora de campo. Além disso, pegou muito mal uma viagem a Londres para participar de uma festa num momento de baixa da equipe.

Nesta sexta-feira, o momento de Neymar foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Luis Enrique, que evitou entrar em polêmica. "Estou satisfeito com o rendimento dos meus jogadores, sem exceção. Não vou individualizar porque não seria justo. Estamos onde estamos por causa do rendimento de todos", afirmou o treinador.

Ele também preferiu não polemizar a respeito do noticiário claramente negativo a respeito de Neymar nos últimos dias. "Ser jogador do Barcelona significa estar no centro de todas as notícias. Todos sabemos disso", destacou.

Neste sábado, o Barcelona vai até Sevilha para encarar Betis, 13.º colocado. No mesmo dia, mais cedo, o Real Madrid visita a Real Sociedad, 11.ª, enquanto o Atlético de Madrid joga em casa contra o Rayo Vallecano, 16.º. Luis Enrique diz que não assistirá às partidas dos rivais. "Já jogamos contra eles e não tem nenhum sentido. O resultado não nos afetará", lembrou.

Isso porque, faltando três rodadas para o fim do Espanhol, o Barcelona depende só dele para faturar o título. Tem os mesmos 82 pontos que o Atlético de Madrid, mas fica à frente pelo confronto direto. O Real Madrid, com 81, depende de tropeços dos rivais. Além do Betis, o Barça também joga contra Espanyol (em casa) e Granada (fora). O último compromisso da temporada é a final da Copa do Rei, dia 22, contra o Sevilla.

