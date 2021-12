Luis Enrique elogia retorno de Neymar e pede cautela contra o Arsenal

O técnico Luis Enrique fez elogios nesta terça-feira ao bom retorno de Neymar ao Barcelona, depois de ter folga no Brasil. O brasileiro havia sido liberado pelo clube espanhol para visitar a família porque iria cumprir suspensão em rodada do Campeonato Espanhol. Em seu retorno, marcou dois gols na goleada sobre o Getafe, no sábado.

"Que ele voltou bem isso é inegável. Não tem por que melhorar seu rendimento por ter descansado dois dias. Ele chegou bem e está vivendo um grande momento", declarou o treinador, na véspera da partida da volta contra o Arsenal, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Antes de projetar a partida desta quarta, o treinador também fez elogios ao técnico rival, Arsène Wenger. "É muito difícil permanecer num clube por 20 anos. Ele tem feito um bom trabalho. Nessa função, o trabalho é muito intenso", disse Luis Enrique, reconhecendo a incomum longevidade de Wenger.

Ciente das qualidades do adversário, o treinador do Barcelona pediu cautela e atenção nesta quarta, apesar da boa vantagem na disputa. O time catalão venceu o jogo de ida, fora de casa, por 2 a 0. E agora decide a vaga nas quartas de final diante de sua torcida, no Camp Nou.

"A vitória em Londres foi boa. Mas o resultado não muda nossa abordagem. Ainda é uma partida aberta, nosso rival é perigoso e precisamos jogar muito bem para passar de fase. Os times sempre podem melhorar. É por isso que o futebol é tão complexo: 11 jogadores precisam fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo", declarou.

Luis Enrique demonstrou estar preocupado principalmente com as assistências de Mesut Özil e com as finalizações de Alexis Sánchez, ex-jogador do Barcelona. "Alexis tem muita qualidade, é rápido e ofensivo. Melhorou muito desde que deixou o clube", admitiu o técnico espanhol. "Teremos que ter cuidado com ele."

