Lúcio e Maicon entram na seleção da Fifa de 2010

Em cerimônia de gala em Zurique, na Suíça, a Fifa elegeu nesta segunda-feira a seleção ideal do futebol mundial em 2010. E dois brasileiros entraram no grupo de 11 jogadores: o zagueiro Lúcio e o lateral-direito Maicon, ambos da Inter de Milão.



Em parceira com a FIFPro, que é a federação internacional dos jogadores profissionais de futebol, a Fifa computou o voto de cerca de 50 mil jogadores em todo o mundo para poder definir a seleção da temporada de 2010, anunciada nesta segunda-feira.

