Lucas Paquetá machuca o tornozelo no empate do Milan com o Cagliari no San Siro

O Milan apenas empatou contra a Udinese por 1 a 1, nesta terça-feira, 2, no estádio San Siro, em Milão, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado foi ruim para a equipe milanesa, que chega aos 52 pontos, na quarta colocação, e pode sofrer maior pressão de Lazio (48 e dois jogos a menos), Atalanta (48) e Roma (47) - ambas com uma partida a menos - na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa.

A partida também não foi boa particularmente para o meia brasileiro Lucas Paquetá, que deixou o gramado aos 41 minutos do primeiro tempo, após sofrer forte torção no tornozelo direito. O ex-flamenguista - que serviu à seleção brasileira nos amistosos contra Panamá e República Checa em março - estava bem no jogo e quase abriu o placar aos 19 com um bonito e forte chute de fora da área, que passou raspando a trave do goleiro Musso.

O atacante polonês Krzysztof Piatek abriu o placar para o Milan ao ser rápido para aproveitar um cruzamento da esquerda. Ele finalizou duas vezes para fazer 1 a 0, aos 44 minutos. Mas o time do técnico Gennaro Gattuso não teve uma boa atuação e sofreu o empate da Udinese, que desde os primeiros momentos do jogo não abdicou do ataque, apesar de jogar no campo do adversário. Aos 20 minutos da etapa final, Kevin Lasagna mostrou muita categoria e habilidade para matar a bola e bater colocado de pé esquerdo na saída do goleiro para empatar a disputa.

O gol desequilibrou o time do Milan emocionalmente. Foram muitos os erros, proporcionando boas oportunidades para a equipe visitante, que poderia ter conquistado uma vitória importante. Com o resultado, a Udinese alcançou os 29 pontos, em 15º lugar, mesma pontuação da SPAL. O Bologna está com dois pontos a menos, enquanto que o Empoli, na 18.ª posição - a primeira que leva ao rebaixamento - acumula 25.

Neste sábado, às 13 horas, horário de Brasília, o Milan vai enfrentar a líder Juventus, no clássico da 31.ª rodada do Campeonato Italiano, no Juventus Stadium, em Turim. A Udinese entrará em campo no dia seguinte, às 10 horas, contra o Empoli, no estádio Friuli, em Údine.

adblock ativo