Lucas Marques assina com Santa Clara de Portugal

O volante Lucas Marques, ex-Vitória, assinou contrato com o Clube Desportivo Santa Clara por dois anos e meio. O jogador foi contratado pelo Leão da Barra por um ano, com a possibilidade de renovação, mas o clube baiano preferiu não renovar o vinculo com o atleta de 23 anos.

No meio do ano, o volante foi emprestado ao Figueirense e atuou em três partidas. No primeiro semestre, pelo rubro-negro baiano, Marques participou de 17 jogos. Em 2017, pela Chapecoense, jogou 21 partidas e marcou três gols.

Lucas está em Ponta Delgada – cidade portuguesa que fica na Ilha de São Miguel e pertence a Região Autônoma dos Açores – desde o último dia 31, mas assinou o contrato nesta terça-feira, 8.

"Primeiro, agradecer ao grupo por ter me acolhido muito bem. É uma oportunidade de estar na Europa pela primeira vez na carreira. O pouco tempo que estou aqui tenho gostado bastante da cidade, bem tranquila, acolhedora. Desde pequeno, no Brasil, já tinha o sonho de jogar na Europa. Então, quando apareceu a oportunidade de vir para o Santa Clara, não pensei duas vezes", disse o volante.

O Santa Clara é o 9º na classificação da Primeira de Liga de Portugal com 20 pontos. No plantel da equipe portuguesa, além do Lucas Marques agora, há presença de mais 9 jogadores brasileiros. O goleiro João Lopes (38 anos), os defensores Accioly (38 anos), César (27 anos), Kaio Pantaleão (24 anos) e Patrick Vieira (28 anos), os meias Anderson Carvalho (29 anos), Bruno Lamas (25 anos), e dos atacantes Fernando Andrade e Thiago Santana.

"Tenho bastante amigos que jogam aqui em Portugal e já acompanhava um pouco a competição. Sei que é um jogo mais rápido, mais intenso, que exige muito da parte tática e mental. Na questão de adaptação, tem a língua que é a mesma e isso facilita para que seja mais rápido", finalizou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

