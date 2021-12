Lucas Lima e Leandro Donizete desfalcam o Santos nesta quarta

Já cheio de desfalques, o Santos perdeu mais dois jogadores para o duelo com o Vitória, nesta quarta-feira, 21, no Barradão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Lucas Lima, gripado, e o volante Leandro Donizete, com problemas particulares, não foram incluídos pelo técnico Levir Culpi nas lista de 23 atletas relacionados para o duelo em Salvador.

Lucas Lima se apresentou gripado e febril na segunda-feira, sendo medicado. Mas a condição do meia não melhorou nesta terça, 20,o que levou o departamento médico a descartá-lo para o duelo com o Vitória. E com esse desfalque, Vitor Bueno receberá uma nova chance como titular, após perder esse status com a chegada e Levir ao Santos.

A ausência de Leandro Donizete também é importante porque o volante era apontado como o substituto imediato de Thiago Maia, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. E a ausência fará com que Alison ganhe a sua primeira chance como titular desde que voltou de empréstimo do Red Bull Brasil - ele já havia entrado durante recente duelo com o Atlético-PR.

Assim, com essas duas alterações, o Santos vai entrar em campo nesta quarta-feira com a seguinte escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Renato e Vitor Bueno; Bruno Henrique, Kayke e Copete.

Lucas Lima e Leandro Donizete não são as únicas ausências do Santos. Ricardo Oliveira segue em recuperação de contusão no tornozelo esquerdo, sofrida contra o Corinthians, e deve iniciar os trabalhos de transição ainda nesta semana, assim como o lateral-esquerdo Zeca.

Yuri, com dores no quadril direito, Cleber Reis, com edema na panturrilha direita, e Luiz Felipe, com lesão de grau 1 no músculo bíceps femoral da perna direita, seguem no departamento médico. Já Gustavo Henrique (rompimento do ligamento colateral anterior do joelho esquerdo), Caju (lesão subtotal do músculo reto femoral da coxa esquerda) e Lucas Crispim (entorse no tornozelo esquerdo) realizam trabalhos de transição, mas ainda não podem atuar pelo Santos.

Tantas ausências fizeram com que a lista de relacionados apresentasse duas grandes novidades: Matheus Oliveira e Serginho, que ainda não foi aproveitado desde que retornou de empréstimo do Santo André.

Além deles, Levir também terá à disposição o goleiro Vladimir, que está recuperado de febre e gripe, e o atacante Rodrigão, liberado pelo departamento médico depois de ficar livre de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

Com 13 pontos, o Santos ocupa o quarto lugar no Brasileirão. Confira a lista de relacionados do time para o duelo com o Vitória:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo.

Laterais: Daniel Guedes e Victor Ferraz.

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Léo Cittadini, Matheus Oliveira, Rafael Longuine, Renato, Serginho, Vecchio e Vitor Bueno.

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrigão, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.

