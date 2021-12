Lucas Lima comemora atenção dos rivais em Neymar: 'Sobra espaço para os outros'

Candidato à novidade no meio-campo da seleção brasileira para o jogo de quinta-feira, 12, contra a Argentina, pela 3ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, Lucas Lima comemora o retorno de Neymar à equipe após o atacante cumprir suspensão imposta pela Conmebol. O meia do Santos exalta não apenas o talento do craque do Barcelona, mas também festeja o fato de Neymar praticamente monopolizar a atenção dos adversários.

"Como a atenção fica mais em cima dele, acaba sobrando espaço para os outros jogadores", disse Lucas Lima em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT do Corinthians, onde treinou a seleção.

Em grande fase no Santos, o meia pode ficar com a vaga de Oscar na seleção. Dunga faz mistério e fechou o treino desta terça à imprensa. Os jogadores só puderam acompanhar os 15 minutos finais.

"Só de estar aqui me sinto muito feliz, sempre foi sonho de criança. Claro que aos poucos consigo meu espaço na equipe, espero evoluir a cada jogo com a seleção, me sinto mais solto a cada jogo", disse Lucas Lima.

Quem também pode ser titular é Ricardo Oliveira. O fato de a dupla jogar no Santos, inclusive, pode ser decisivo na hora de Dunga definir o time. "A gente tem esse entrosamento, isso mostra força do futebol brasileiro. Vários daqui foram convocados. Vamos deixa na mão do professor, que ele sabe", afirmou o meia.

