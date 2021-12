Lucas faz exames médicos e já veste camisa do PSG

Após desembarcar em Doha, nesta segunda-feira, o atacante Lucas não teve descanso. Fez os primeiros exames médicos e físicos nas dependências do Paris Saint-Germain, que realiza um período de treinamentos no Catar, e conheceu o dono do clube francês, Nasser Al Khelaifi.

Chamado de Lucas Moura pelo seu novo time, o ex-jogador do São Paulo mostrou bom desempenho nos testes e já posou para fotos vestindo a camisa do PSG. Também teve uma breve conversa com o proprietário do clube francês, que pagou cerca de R$ 120 milhões para poder contar com seu futebol.

São Paulo e PSG fecharam a negociação em agosto com a condição de que Lucas continuasse a defender o time brasileiro até o fim deste ano. Com o fim do Brasileirão e a conquista do título da Copa Sul-Americana, o atacante foi liberado para se integrar ao elenco do clube francês, que já conta com os brasileiros Thiago Silva, Alex, Maxwell e Nenê, que pode deixar o time na janela de transferências do próximo mês.

Lucas será apresentado oficialmente no Paris Saint-Germain nesta terça-feira. No dia seguinte, o time fará um amistoso no Catar, mas a presença do brasileiro ainda não está confirmada. Na quarta, a delegação deve retornar à Paris.

