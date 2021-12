Lucão exalta importância de testes antes do Mundial

A Seleção Brasileira masculina de vôlei desembarcou na Bulgária na última segunda-feira para a reta final de preparação antes do Mundial da Polônia, que começa no próximo dia 30. Nesta quarta, 20, a equipe do técnico Bernardinho fará um jogo-treino diante da França. Na sexta, o teste será justamente contra os búlgaros.

Para o central Lucão, estas partidas serão fundamentais para o Mundial. "Sem dúvida, jogos-treino como esses são muito importantes para sairmos da rotina só de treinamentos. Com isso, conseguimos ganhar cada vez mais ritmo e o grupo chega ainda mais bem preparado para o Mundial, que é o nosso principal objetivo do ano", disse.

O Mundial da Polônia começa no próximo dia 30, mas o Brasil faz sua estreia somente no dia 1.º de setembro, contra a Alemanha, na cidade de Katowice. Além dos alemães, a seleção enfrenta na primeira fase, no Grupo B, a Tunísia, dia 3, a Finlândia, dia 5, a Coreia do Sul, dia 6, e Cuba, dia 7.

Os 14 jogadores que viajaram à Bulgária e representarão a equipe brasileira no Mundial são: os levantadores Bruninho e Raphael; os opostos Leandro Vissotto e Wallace; o oposto/central Renan; os centrais Sidão, Lucão e Éder; os ponteiros Murilo, Lucarelli, Lipe e Maurício Borges; e os líberos Mário Jr. e Felipe.

