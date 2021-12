Lotus apresenta carro para 2015 como novo motor e sem bico duplo

A Lotus divulgou nesta segunda-feira imagens do seu carro para a temporada 2015 da Fórmula 1, batizado com o nome E23 Híbrido, sob a expectativa de ter um desempenho bem melhor do que em 2014. Para isso, a equipe passa a contar com motores fornecidos pela Mercedes. Além disso, abandonou o bico duplo.

O novo carro da Lotus mantém as tradicionais cores preta e dourada, sem grandes inovações aerodinâmicas, ao contrário do que aconteceu no ano passado. "As melhorias dentro de nossos departamentos de design, aerodinâmica e de simulação contribuíram para o desenvolvimento de um carro que é um enorme passo à frente", disse o chefe-executivo da Lotus, Matthew Carter.

Para o campeonato de 2015, a Lotus vai repetir a dupla de pilotos de 2014, formada pelo francês Romain Grosjean e pelo venezuelano Pastor Maldonado. Mas a esperança é de que a equipe tenha resultados bem melhores do que os de 2014, quando somou apenas dez pontos e ficou na oitava colocação no Mundial de Construtores.

Assim, a meta é de que a Lotus volte a repetir o desempenho de anos anteriores, como em 2012 e 2013, quando conquistou vitórias. "É hora de colocar a decepção da temporada passada para trás e nos beneficiar de 12 meses de trabalho duro. Nós estamos prontos para voltar ao nosso lugar de direito no topo do esporte", afirmou.

Carter garantiu que os problemas da Lotus em 2014 ajudaram na concepção de um carro que promete ser mais competitivo. "Aprendemos muito em muitas áreas do carro ao longo de 2014, por isso há muitas lições que estão sendo aplicadas. Sabemos que demos um grande passo. Nós não sabemos como o nosso carro se sairá até estarmos disputando um GP, mas nós certamente esperamos ser muito mais competitivos do que no ano passado".

O novo carro da Lotus vai fazer a sua primeira aparição pública nos testes coletivos no circuito de Jerez, na Espanha, entre os dias 1º e 4 de fevereiro. Após os treinos em Jerez, as equipes ainda farão dois períodos de testes, ambos no circuito de Barcelona, na Espanha, entre 19 e 22 de fevereiro e entre 26 de fevereiro e 1º de março. A temporada 2015 da Fórmula 1 será aberta em 15 de março com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne.

