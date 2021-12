Lorenzo vence em Valência e é campeão na MotoGP; Rossi termina em 4º

O espanhol Jorge Lorenzo faturou o título da MotoGP pela terceira vez na carreira. Em uma corrida perfeita, ele liderou de ponta a ponta neste domingo, diante de sua torcida em Valência, e confirmou a conquista que ficou em suas mãos após a punição aplicada a Valentino Rossi. O italiano, aliás, fez uma ótima prova de recuperação e terminou em quarto, após largar em último, mas não foi o suficiente.

Com o resultado deste domingo, Lorenzo ultrapassou Rossi e chegou a 330 pontos no Mundial, cinco à frente do rival, repetindo o feito de 2010 e 2012, quando também foi campeão. O espanhol pode agradecer seus compatriotas Marc Márquez e Dani Pedrosa, respectivamente segundo e terceiro colocados neste domingo, que impediram que o italiano conquistasse a segunda posição que lhe garantiria o título da temporada.

Mesmo entrando na pista como segundo colocado neste domingo, Lorenzo era o favorito ao título por causa dos acontecimentos da última etapa, na Malásia. No último dia 25, Rossi seria ultrapassado por Marc Márquez quando deu um toque com o pé na moto do rival, empurrando-o para fora da pista. O acidente tirou o espanhol da prova e garantiu a terceira colocação, que estava em disputa, para o italiano.

Só que as imagens flagraram o chute de Rossi e o piloto acabou punido, tendo que largar na última colocação da etapa final do Mundial. A sanção, aliás, gerou uma grande polêmica, que resultou até em uma troca de farpas que beirou uma guerra diplomática entre os dois países, com representantes dos governos italiano e espanhol opinando e defendendo seus compatriotas.

A PROVA - Rossi começou a prova disposto a fazer história, e logo na largada ganhou quatro posições. Extremamente veloz e arrojado, o italiano parecia voar no circuito de Valência e ao fim da primeira volta, já ocupava a impressionante 14.ª colocação, tendo conquistado incríveis 12 posições.

O heptacampeão não parou por aí. Após três voltas, já era o novo. Mais três, e havia pulado para sétimo. Ao fim de 12 voltas, Rossi era simplesmente o quarto colocado, entrando de vez na briga pelo título.

Só que aí ele encontrou pela frente uma parede espanhola. Não seria fácil passar Dani Pedrosa na terceira posição, muito menos Marc Márquez, o segundo, e Jorge Lorenzo, líder. Rossi precisava apenas da segunda colocação, mas sequer incomodava Pedrosa.

Se o italiano não conseguia ganhar novas posições, Lorenzo também não tinha vida fácil. Márquez estava muito próximo dele, brigando pela liderança. Aos poucos, Pedrosa também chegou, apertou e conquistou a segunda colocação. Os dois brigavam entre si e tentavam arrancar a liderança de Lorenzo.

A disputa entre Pedrosa e Márquez era intensa e um toque entre eles poderia tirá-los da prova e dar a tão sonhada segunda colocação para Rossi. Mas isso não aconteceu. Lorenzo voltou a abrir certa distância enquanto seus compatriotas brigavam, Márquez reconquistou o segundo lugar e Pedrosa foi o terceiro. A incrível prova de recuperação de Rossi lhe deu um honroso quarto lugar, mas não o título.

