Lorenzo vence a 4ª seguida e esquenta briga com Rossi na MotoGP

O espanhol Jorge Lorenzo esquentou a briga pelo título da MotoGP neste domingo, 14, ao vencer a etapa de Barcelona, diante de sua torcida, no Circuito da Catalunha. O piloto da casa faturou a quarta vitória consecutiva na temporada, ficando ainda mais próximo do italiano Valentino Rossi na classificação geral.

Com mais este triunfo, Lorenzo está a apenas um ponto do rival, que terminou em segundo e se garantiu na primeira colocação do campeonato. Agora o italiano soma 138 pontos, contra 137 do embalado Lorenzo. Outro italiano, Andrea Iannone, corre por fora nesta briga, com seus 94 pontos.

Para emplacar mais uma vitória, Lorenzo usou toda sua experiência na largada para superar os compatriotas Aleix Espargaró e Maverick Viñales, estrelas dos treinos livres e da classificação de sábado. Com motores novos da Suzuki, eles foram dominantes até a corrida, quando decepcionaram. Espargaró deixou a prova na quinta volta e Viñales chegou em sexto lugar.

Enquanto a dupla tinha dificuldades ao longo da prova, Lorenzo foi dominante, sem sofrer maiores ameaças. Somente nas voltas finais Rossi tentou buscar a primeira colocação, sem sucesso. Distante quase 20 segundos dos líderes, o espanhol Dani Pedrosa terminou em terceiro lugar.

Andrea Iannone chegou em quarto e o britânico Bradley Smith cruzou a linha de chegada em quinto. O britânico Scott Redding ficou em sétimo, seguido do alemão Stefan Bradl, do italiano Danilo Petrucci e do espanhol Alvaro Bautista.

adblock ativo